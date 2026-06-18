Cinquecento pazienti, un solo psichiatra 

Un solo psichiatra, più il direttore del servizio, per un bacino di circa 67mila residenti tra Sarcidano, Trexenta, Sarrabus e Gerrei. Rapporto di forze impari, un’emergenza resa palese dai numeri. Per il servizio di salute mentale è allarme nel distretto Isili-Senorbì-Muravera, sul quale insistono anche due plessi ospedalieri e una colonia penale. «Un territorio in evidente sofferenza continua a rimanere praticamente scoperto», la denuncia pubblica di Luigi Pisci, portavoce del comitato “Sanità bene comune”.

Assunzioni

L’azienda sanitaria annuncia nuovi concorsi e graduatorie per il reclutamento di medici specialisti, ma la situazione resta critica. I carichi di lavoro sono enormi in un’area considerata disagiata e anche difficile da coprire tenuto conto della sua vastità, con centinaia di pazienti in carico e una domanda assistenziale in continua crescita. Soltanto nel Sarcidano sono 500 le persone che necessitano del servizio. «La Struttura complessa Ricerca e selezione del personale», sottolinea Pisci, «ha portato alla formazione di una graduatoria di 25 specialisti in psichiatria destinati alla Asl di Cagliari. Però tutto lascia intendere che il nostro distretto non ne beneficerà in modo significativo».

Le proteste

Il comitato ha raccolto anche le lamentele dei pazienti e dei familiari, i quali si domandano come sia possibile che, vista la presenza di una graduatoria di specialisti, «un territorio già oggi in evidente sofferenza continui a rimanere praticamente scoperto». E non si tratterebbe solo di organizzazione del personale ma anche di una continuità assistenziale dei pazienti psichiatrici che «non può essere affidata alla buona volontà di un singolo professionista né dipendere esclusivamente dalle scelte individuali dei medici».

La richiesta

Per questo all’azienda sanitaria è stato chiesto di sapere quanti psichiatri siano attualmente assegnati ai diversi distretti, quali criteri siano stati utilizzati per la distribuzione del personale, quanti dei 25 specialisti della nuova graduatoria saranno destinati al distretto di Isili-Senorbì-Muravera e quali misure siano previste per evitare l’interruzione o il ridimensionamento dell’assistenza psichiatrica territoriale.

«I cittadini del Sarcidano, della Trexenta e del Sarrabus-Gerrei non chiedono privilegi», ha aggiunto Pisci, «chiedono solo che il diritto alla salute mentale venga garantito con gli stessi criteri e la stessa attenzione riservati agli altri territori».

C’è anche un altro timore: cosa accadrebbe e quale piano di emergenza sarebbe attuato se l’unico specialista presente dovesse decidere di lasciare l’incarico? «Vorremmo sapere, nel caso, quali garanzie possono essere offerte alle famiglie e se ci sia un piano di emergenza per fronteggiare la situazione», aggiunge il portavoce del comitato.

La salute mentale non può essere considerata un servizio secondario, soprattutto in un territorio vasto che affronta ogni giorno diversi problemi e non può certamente essere gestito da una sola persona.

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