Cinquecento pazienti restano senza medico 

Da oggi a Orotelli cinquecento pazienti saranno senza medico di base, andando ad aggiungersi ai già centocinquanta scoperti in seguito ai pensionamenti di vari medici di famiglia. Michele Puddu avrà dunque un numero notevole di pazienti in meno secondo una rapida decisione dell'Asl di Nuoro che non ha lasciato spiegazioni. «Il tutto è avvenuto senza preavviso e senza specificare alcun motivo - dice il sindaco Tonino Bosu -. Michele Puddu, nonostante tutto, ha dichiarato di voler continuare a seguire tutti i suoi assistiti, nessuno escluso».

Da oggi l'amministrazione comunale si attiverà per risolvere la situazione: «Non riesco a capire tale assurdità - asserisce il primo cittadino - sembra vogliano solo peggiorare la situazione». In effetti i pazienti del medico in questione provengono da Orotelli, Orani, Oniferi, Sarule, Ottana e Olzai, tutti paesi con gravi carenze di medico di base e che, eventualmente, dovrebbero rivolgersi a guardie mediche a orari ristretti e solo per impegnative e urgenze, pur vertendo anch'esse in una situazione alquanto critica. «Attendiamo una risposta tempestiva da Asl, almeno per conoscere il motivo di questa fulminea decisione. I pazienti che resteranno scoperti dovranno pagare per essere seguiti. Noi non ci stiamo - incalza Bosu -. Quanto dovremmo soffrire ancora per un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti? Tra meno di due anni andrà in pensione anche lui. Che futuro dovranno aspettarsi le aree interne?». (g. pi.)

