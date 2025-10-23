VaiOnline
Lanusei.
24 ottobre 2025 alle 00:35

Cinquecento libri per i piccoli pazienti di Pediatria 

Oltre cinquecento libri per i piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale di Lanusei. Grandi classici come Il piccolo Principe, Peter Pan e Il libro della Giungla, ma anche libri da colorare sono stati donati nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalami un libro” dalla libreria Giunti al Punto di Olbia-centro. «È stato un dono davvero apprezzato, non solo dal nostro reparto, ma da tutto l’ospedale - ha detto Alberto Pullano, direttore della Pediatria -. Stiamo regalando alcuni di questi libri ai piccoli pazienti che arrivano qui per consulenze e controlli, ma molti li conserviamo per arricchire la nostra biblioteca. Questi volumi potranno servire ad allietare i pazienti del nostro reparto quando riapriremo alle degenze, speriamo il più presto possibile». L'iniziativa, nata nel 2010, è resa possibile grazie alla generosità dei tanti che ogni anno aderiscono al progetto acquistando un volume per bambini in una delle rivendite aderenti. I libri vengono poi distribuiti alle scuole e agli ospedali. Anche il commissario straordinario della Asl Ogliastra, Diego Cabitza, ha voluto sottolineare il valore educativo e umano dell’iniziativa:«Investire sulla cultura come fa questo progetto è uno dei modi migliori per rendere più piacevole la permanenza dei piccoli pazienti e delle famiglie in ospedale». (f. me.)

