Cinquecento figuranti per il Corteo medioevale 

Grande partecipazione a Iglesias per la trentesima edizione del corteo storico medievale, che come da tradizione si è svolto il 13 agosto attraversando i quattro quartieri storici della città, Castello, Fontana, Santa Chiara e Quartiere di Mezo, ognuno rappresentato dai corrispettivi gruppi, a cui si sono aggiunti i gruppi ospiti provenienti da Ussana, Sanluri, Viterbo, Pisa e Foligno. Una manifestazione capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più numeroso.

Nonostante il caldo e la collocazione infrasettimanale, l’appuntamento ha confermato la sua capacità di attrarre pubblico e figuranti. «Quest’anno siamo stati intorno ai 500 figuranti», ha sottolineato Mauro Cicilloni, presidente della società dei quartieri Medievali Villa Ecclesiae, ribadendo l’importanza di mantenere intatto il percorso attraverso i quattro quartieri storici: «Per noi è fondamentale che vengano toccati». Alla manifestazione era presente anche Riccardo Buscemi, assessore del Comune di Pisa, che ha sottolineato la solidità del legame tra le due città gemellate. Tra i progetti illustrati, particolare rilievo assume quello rivolto alle nuove generazioni: «Noi vorremmo, per l’anno prossimo, organizzare una trasferta da Pisa a Iglesias e da Iglesias a Pisa con le nostre scuole. – dichiara Buscemi – L’obiettivo è trasformare gli studenti di Pisa e Iglesias in ambasciatori, ognuno della propria città, favorendo la conoscenza reciproca e rafforzando un rapporto che si basa appunto sulle relazioni personali». Uno scambio culturale pensato per andare oltre la semplice visita: «Vorremmo far scoprire sia agli uni che agli altri la nostra storia, ma soprattutto creare una prospettiva che abbia senso – ha aggiunto Buscemi -. Una prospettiva fatta di cordialità e amicizia». A suggellare il rapporto tra Pisa e Iglesias, Buscemi ha infine voluto omaggiare la città gemellata con un dono dall’alto valore simbolico: alcune riproduzioni di antiche monete pisane, tra cui una raffigurante l’aquila imperiale, uno dei simboli della storia di Pisa. Stasera gli appuntamenti medievali prevedono, in via del Giglio, la tradizionale Favata medievale organizzata dal quartiere Castello, mentre domani il programma chiude con la sfilata dei candelieri per le vie del centro storico.

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