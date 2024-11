Cinquecento annunci per chi cerca casa 

Il più ambito resta il trilocale, meglio se pronto e chiavi in mano. Al giardino si può rinunciare, ma sono pochi quelli che vogliono spendere in lavori di ristrutturazione. L’affitto? Solo per soluzioni temporanee: troppo costoso. Il mercato immobiliare a Oristano viaggia a due velocità: sul fronte compravendite poche oscillazioni, mentre le locazioni schizzano alle stelle.

«In via Tirso un appartamento di 50 metri quadri arriva a costare 600 euro al mese - conferma Christian Maccioni, dell’agenzia Bidder - i pochi annunci economicamente accessibili vanno via in un giorno». Chi può, preferisce accendere un mutuo e cercare una soluzione definitiva. «Certo, il nuovo tiene alti i prezzi - spiega l’agente - tra innovazione tecnologica e l’efficientamento energetico».

I numeri

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio del mercato immobiliare e aggiornati a questo mese, a Oristano chi cerca casa può consultare poco meno di 500 annunci, 424 per immobili in vendita e 53 in affitto. È La zona più “pubblicizzata” è quella del centro storico, con 107 proposte tra locazioni e vendita.

Il valore di mercato è più o meno stabile rispetto a un anno fa. Stando alla banca data delle quotazioni immobiliari, consultabile nel sito dell’Agenzia delle entrate, per acquistare un’abitazione in stato conservativo “normale” in zona semicentrale si spendono dai 1.150 ai 1.350 euro al metro quadro, gli affitti vanno da 550 a 770 euro al mese.

Cifre simili in centro storico e nelle vie adiacenti per quanto riguarda le vendite, ma se si cerca una soluzione provvisoria bisogna mettere in conto dai 620 agli 810 euro al mese per un appartamento di 100 metri quadri (nel 2022 si partiva da 470 euro). A meno che non ci si accontenti di una casa in stato conservativo “scadente” e allora si scende tra i 260 e i 390 euro.

La radiografia

La città capoluogo racchiude circa il 35 per cento degli annunci immobiliari relativa al territorio provinciale (in tutto si contano oltre 1.740 proposte: solamente 83 per abitazioni in affitto, la restante parte equamente divisa tra case indipendenti e appartamenti).

Per il resto, i comuni più vivaci sono Bosa, Cabras, Cuglieri, Terralba, Nurachi, San Vero Milis, Ghilarza e Riola sardo. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di circa 1.100 euro al metro quadro, nettamente inferiore alla media regionale. A Cabras, ad esempio, per diventrare proprietari di una casa in centro, in stato conservativo “normale”, si spendono dai 960 ai 1,350 euro al metro quadro. Se si opta per la locazione la forbice va dai 300 ai 400 euro.

