Cinque volti nuovi per il Villasimius: in avanti c’è Vinci 

Prosegue senza sosta la campagna acquisti del Villasimius. La società targata Federico Cocco ha annunciato altri cinque colpi di mercato in vista della nuova stagione in Eccellenza. Il primo è il difensore Andrea Mastino (classe 1999), la scorsa stagione al Carbonia: per lui si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l’esperienza nel corso dell’annata 2023/2024. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Mastino ha giocato in carriera anche con le maglie di Real Forte, Olbia, Gavorrano e Prato.

Confermati anche gli arrivi dell’attaccante esterno Matteo Vinci (2001), proveniente dalla Ferrini ed ex di Ossese, Ghilarza, Nuorese, Uri, Muravera, Guspini e giovanili del Cagliari, e del centrocampista Nicola Serra (1999), che ha precedenti esperienze con Ilvamaddalena, Fossano, Budoni, Carbonia, Latte Dolce e Castiadas. La dirigenza ha chiuso anche con diversi giovani interessanti, fra cui l’attaccante Leonardo Carcangiu (2008) ex Selargius. «Un ragazzo di prospettiva interessante, su cui si può lavorare», dice Cocco su quest’ultimo, che ha allenato in granata l’anno scorso in Promozione.

Dall’Atletico Cagliari arriva inoltre il promettente Gabriele Aime, che ha fatto parte della Rappresentativa Juniores. Un mercato – quello del Villasimius – che unisce esperienza e freschezza, con l’obiettivo di allestire una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato di Eccellenza.

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