cinque volte mediterranea 

Torna alla vittoria il Sestu Città Mediterranea, che batte 5-2 l’Avis Isola nella diciottesima giornata di Serie A2. La squadra di Casu si conferma la migliore in trasferta di tutto il girone A con ben diciotto punti conquistati lontano dalla Sardegna. A Isola D’asti i rossoblù sbloccano il match al 14’ quando Frezzato regala il possesso a Monetto, che supera il portiere di casa con un pallonetto. Nella ripresa è Mura a siglare il raddoppio sestese approfittando dell’azione personale di Atzeni.

L’Avis Isola risponde e accorcia con Piazza. Ristabilisce le distanze Aramu, mentre i piemontesi restano in inferiorità numerica per il doppio giallo di Corsini. Il Sestu ne approfitta allungando sul 4-1 con De Felice. L’Avis si aggrappa ancora a Piazza per rientrare in gara ma il definitivo 5-2 di Sanna chiude i conti e consegna l’ottava vittoria in campionato ai rossoblù. Il Sestu Città Mediterranea sale così a quota 31 punti in classifica e resta in seconda posizione a pari merito con l’MGM 2000, che ha battuto 3-1 la Canottieri Belluno. A quattro giornate dalla fine la pratica salvezza è matematicamente archiviata, mentre per i playoff ci sarà ancora da lottare nel finale della stagione regolare.

A riposo

Sabato senza partite per la Leonardo, che osservava il turno di riposo nella ventunesima giornata del girone A di Serie A2 Élite. I cagliaritani si sono visti sorpassare in classifica da Città di Mestre e Lecco, che si sono rispettivamente imposte in trasferta su Sporting Altamarca per 5-4 e Nuova Comauto Pistoia per 3-2. La Leo è scivolata così all’ottavo posto in classifica a cinque lunghezze di distanza dall’Elledì che occupa il quinto posto, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff. La squadra di Petruso tornerà a giocare sabato al PalaConi proprio contro l’Elledì per provare a tornare in corsa a cinque giornate dalla fine del campionato.

