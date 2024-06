Cinque Vele, riconoscimento per l’ambiente 

Il Comune ha ottenuto il riconoscimento delle “Cinque Vele” assegnato da Legambiente e dal Touring italiano. Alla cerimonia a Roma hanno preso parte il vice sindaco Federico Ledda e l’assessore al turismo Mario Francesco Mannu. «Siamo soddisfatti di aver confermato l’attestazione- sottolinea l’assessore Mannu- che riconosce la qualità ambientale e dei servizi nelle coste. La bandiera sarà esposta nella Torre aragonese appena sarà completata l’opera di messa in sicurezza». Dal vicesindaco Ledda l’assicurazione che la Giunta lavorerà per conservare gli elevati standard qualitativi anche sulla pulizia e il decoro della città e di Bosa marina. «Abbiamo incontrato – spiega Ledda- le aziende che si occupano dei servizio di raccolta dei rifiuti e della pulizia, per concordare una serie di azioni concrete. Inoltre saranno messe a dimora migliaia di fiori. In fase di completamento la bitumatura nel ponte nuovo, mentre abbiamo deciso di rinviare a settembre quelle più generali per un importo di 300mila euro». ( s. c. )

