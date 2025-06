Cinque uomini e una porta 

Cagliari, terra di portieri. Siamo in pieno calciomercato, il presidente Tommaso Giulini ha aperto il casting per il nuovo allenatore, la fumata bianca non è lontana e uno dei primi temi sul piatto, nel confronto fra società e responsabile del progetto tecnico, sarà quello dei portieri. Nella rosa rossoblù, contratti alla mano, ce ne sono quattro, più il convitato di lusso, ovvero Elia Caprile. La scelta sarebbe facile, oggi, se il Cagliari – inteso come operatore sul mercato – avesse la forza e la voglia di acquistare il calciatore nato a Verona solo 23 anni fa. Dopo la strepitosa stagione fatta tra i pali della Domus e in giro per gli stadi di mezza Italia, il diritto di riscatto sarebbe la chiave ideale per andare a segno e concludere una delle operazioni più importanti sotto il profilo strategico.

Lo scenario

A disposizione del prossimo allenatore, salvo precise richieste del tecnico, ci saranno Simone Scuffet, Boris Radunovic, Alen Sherri e Giuseppe Ciocci. Il primo ha trascorso metà campionato a Napoli, il secondo ha disputato un’ottima stagione a Bari, del terzo sappiamo poco perché poco si è visto e del quarto ancora meno, giovane e dall’avvenire roseo, stando alle impressioni dei tecnici.

Scuffet, dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci, e una serie di errori inconcepibili per un calciatore del suo spessore, aveva preferito – d’intesa con la società – andare a scaldare la panchina dei futuri campioni d’Italia piuttosto che vivere sotto pressione a Cagliari. E Conte, con lo scudetto fra le dita, lo ha citato come esempio di professionalità e dedizione. Quando è stato chiamato in causa, ha dato il suo apporto al Napoli, tanto che la società di De Laurentiis potrebbe pensare di tenerselo, come “supporto” al titolare Meret anche in Champions.

Radunovic, che pianse a Sain Vincent quando gli comunicarono che sarebbe andato in prestito poco dopo la presentazione della squadra in piazza, ha disputato un’ottima stagione a Bari. Fra i migliori in ogni partita, rientra con un bagaglio di esperienza e di motivazioni che potrebbero convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui, se l’operazione Caprile non dovesse andare in porto. A meno che il Cagliari non scelga di cederlo per portare “ossigeno” nelle casse della società.

Sherri non ha fatto impazzire, sia chiaro. Il nazionale albanese ha subìto 11 gol in 7 partite, poche le sue responsabilità dirette ma se nel mercato invernale ci si è dovuti rivolgere a Caprile per dare più sicurezza alla porta rossoblù, un valutazione sarà stata fatta. Ora si è ambientato, potrebbe meritare una seconda chance da dodicesimo.

