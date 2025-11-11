Cinque tartarughine nate a Cala Zafferano 

Sono stati ritrovati vivi cinque piccoli esemplari di tartaruga marina Caretta caretta nella spiaggia di Cala Zafferano, all’interno del poligono militare di Capo Teulada. Il tutto grazie al prezioso lavoro del Cres di Oristano e degli operatori della rete regionale per la conservazione della fauna marina. Nei giorni scorsi si sono recati nella spiaggia per un controllo su uno dei 22 nidi deposti in Sardegna e hanno trovato cinque tartarughine vive, che sono state liberate al tramonto. Mentre altre uova sono state trasferite in una incubatrice in attesa della schiusa. (f. m.)

