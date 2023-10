Cinque su cinque, la de amicis vola 

La De Amicis è la capolista solitaria del torneo Over della Libetas Caam. Dopo cinque turni la squadra cagliaritana è l’unica a punteggio pieno in una classifica resa però provvisoria dal rinvio di ben tre gare.

Nei tornei Ultra e Master la seconda giornata ha fatto registrare un solo pareggio, in attesa dei posticipi in programma stasera e mercoledì.

La leader

Cinque su cinque: la De Amicis è partita col piede giusto e sabato ha ottenuto il suo quinto successo, grazie al 3-0 sulla Toti Lounge Bar che invece rimane ancorata a fondo classifica con zero punti all’attivo. La Cooper Band guadagna il secondo e resta sulla scia della capolista, forte del successo per 2-0 sulla Jupiter grazie alle reti di Pisanu e Skheik.

Dopo il ko della scorsa settimana torna alla vittoria anche il Kalagonis: l’1-0 sulla Fedele Lecis New Bar Mexico permette ai maresi di agganciare a quota dieci punti Santiago e Cagliari 2007, fermate dal rinvio delle rispettive gare con Crescenzi Sport e Acp Generali da recuperare a data da definirsi. Tra le squadre a dieci punti si inseriscono anche i Muppet, grazie al 2-1 nello scontro diretto col Barracca Manna (al secondo ko stagionale) a firma Strazzera e Sechi.

A centroclassifica si fanno largo i Kaproni, che conquistano un ottimo pareggio (2-2) con l’Aek Kasteddu lasciando a un punto di distanza proprio i rossoblù. Anche Medilav e Thermomax hanno dovuto rinviare la loro sfida, mentre qualcosa si muove a fondo classifica: gli Incisivi piegano la Remax Mistral Genneruxi con un secco 3-1 (secondo successo) e c’è gloria anche per il Real Cocciula, che dopo quattro sconfitte e un punto di penalizzazione si impone di misura (rete di Boi) sul Maracalagonis, ultima in classifica assieme alla Toti Lounge Bar ancora a secco di punti.

Altra battistrada

Basta una rete al Flamengo per battere il Colonial Fruit e ottenere il secondo successo nel torneo Master. Nell’altra sfida del sabato esce l’unico: quello per 2-2 tra Is Morus Relais Genuis e Old Boys. Per entrambe è il primo punto stagionale.

Intanto venerdì si sono giocati due anticipi della seconda giornata: brutto tonfo della Asso Arredamenti, che cade in casa contro il Serbariu per 3-1 (reti di Perra, Orecchioni e Muntoni per gli ospiti). Al Deximu basta invece una rete nel primo tempo di Carrus per piegare la Jasp Rassu Spedizioni e salire a quota quattro punti in classifica.

Stasera è in programma la sfida tra Cra Regione Sardegna e Incisivi, mentre mercoledì si disputa la gara tra F. Lecis La Bottega del Sughero ed El Carnicero Assemini, che nel posticipo della prima giornata giocato mercoledì scorso si è imposto per 2-1 sulla Is Morus Relais Genuis.

Due in testa

Old Boys e Calasetta Turisport guidano il torneo Ultra: i “Vecchi ragazzi” la spuntano sulla Gedi per 3-1; quella dei sulcitani è invece una vittoria esagerata per 6-1 sul Mulinu Becciu. Nella sfida tra Lewis Room e Teddy Boys, alla ricerca dei primi punti stagionali, i padroni di casa vincono di misura e abbandonano il fondo classifica. Monserrato Fly Divani-Bmk è il posticipo di oggi, mentre mercoledì sarà sfida tra Cagliari 2020 e Panificio Genuis. Riposo invece per il Brancaleone.

