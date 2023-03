Cinque stelle, dubbi: restare o lasciare? 

Partire o restare in maggioranza, sarebbe questo il problema dei cinquestelle sassaresi. Da qualche tempo si spargono sussurri, e mezze grida, sull’abbandono della coalizione vincitrice delle Comunali 2019. In giunta i 5S sono entrati poco più di due anni fa, in sostituzione di Sardegna Civica, piazzando in giunta l’assessora alla Cultura Laura Useri, mentre i due consiglieri, Patrizia Zallu e Federico Sias, hanno votato in linea con gli indirizzi dello schieramento al comando. Questi innesti hanno reso solida la consiliatura capitanata dal sindaco Campus attraverso un connubio ibrido, inimmaginabile a inizio mandato. Ora però il matrimonio sarebbe a rischio. «Non vi è alcuna motivazione», prova a chiarire Maurilio Murru presidente del Consiglio comunale, «affinché il Movimento possa uscire dalla maggioranza». Eppure, con le Regionali alle porte qualcosa potrebbe cambiare, anche a livello locale. «I 5 stelle sono entrati nell’amministrazione Campus», afferma il senatore Ettore Licheri, coordinatore sardo del partito, «quando il quadro politico delle alleanze era differente e con un accordo meramente programmatico. Non c’era e non c’è alcuna intesa politica». Frasi sospese, come il passaggio sul partito democratico: «Non può esserci nessun accordo col Pd, non fosse altro che per il fatto che solo da ieri ha un nuovo segretario regionale». Ma la coalizione di centrosinistra, o il “campo progressista sardo”, come lo chiama Licheri, prima o poi si formerà, includendo dem e altri, e magari gli stessi pentastellati. Con ricadute potenziali sulla compagine in carica a Palazzo Ducale. I cui numeri, con un eventuale esodo grillino, diverrebbero risicati. (e. f.)

