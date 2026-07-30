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Serramanna.
31 luglio 2026 alle 01:05

Cinque stalli rosa riservati ai genitori 

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Dagli aventi diritto alle domande per l’ottenimento del cosiddetto “certificato rosa”, fino all’istruttoria delle pratiche affidata alla Polizia locale: sono i punti essenziali del regolamento la disciplina dei parcheggi rosa approvato dal Consiglio comunale all’unanimità. A Serramanna l’istituzione dei 5 nuovi stalli di sosta riservati alle gestanti e ai genitori di figli di due anni di età massima, era stata disposta a marzo scorso dalla Giunta comunale. L’esecutivo, che aveva dato seguito alle esigenze di tutela della mobilità delle gestanti e dei neo-genitori, aveva anche individuato i punti strategici dell’abitato dove sistemare le particolari aree di sosta: corso Europa, nella zona degli ambulatori Asl, via Sant’Ignazio, a pochi passi dal parco Arcobaleno, l’area parcheggio di via Stati Uniti, via XXV Aprile (lato ingresso parco La Pineta) e nella zona della biblioteca comunale di via di Vittorio. «L’Amministrazione comunale ha istituito e realizzato 5 spazi riservati. Il Comune provvede al rilascio del contrassegno speciale denominato “permesso rosa”, e definisce i requisiti dei beneficiari: donne in gravidanza e genitori con figli al di sotto dei due anni, e le sanzioni per l'uso improprio”, si legge nell’atto approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera.

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