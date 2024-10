Cinque squadre e un solo punto  

Sabato di Serie B amaro per le squadre sarde. Nella terza giornata solo il Quartu non è stato sconfitto, pareggiando 3-3 in casa contro il Cures. Battute Jasnagora, Alghero, San Sebastiano Ussana ed Elmas. Il Monastir osservava il turno di riposo.

Pareggio

Il Quartu è dunque l’unica a sorridere tra le sarde anche se si è fatto raggiungere sul 3-3 dal Cures. A Sestu è la formazione di Diana ad andare per prima avanti con Cau su assist di Serginho. Gli ospiti però ribaltano il punteggio e chiudono il primo tempo avanti 2-1. Nella ripresa un tiro deviato di Serginho riporta in parità la sfida. Manunza firma il nuovo vantaggio quartese in ripartenza ma il Cures col portiere di movimento trova il 3-3 a meno di 5’ dalla fine.

Scivoloni

Elmas e San Sebastiano Ussana, le altre sarde del girone E, perdono in trasferta. Sul campo della Spes Poggio Fidoni i gialloneri allenati da Mario Mura cadono 8-3. A segno Meloni (doppietta) e Contini. A Roma altra beffa sul finale per l’Ussana, che incassa il 4-3 del Club Sport Roma a 2’ dalla sirena. La squadra di Calabretta va sul doppio vantaggio con Deivison e Piras, ma i padroni di casa pareggiano prima dell’intervallo. Nella ripresa Club Sport Roma avanti 3-2, capitan Ledda pareggia poco dopo, poi il 4-3 decisivo sul finale dei romani mentre Piras non concretizza allo scadere l’ultima chance.

Girone A

Anche il girone A non regala risultati positivi alle due isolane in campo. La terza, il Monastir, non ha giocato per il turno di riposo. La Jasnagora, dopo due vittorie nelle prime due partite, perde 3-1 in Lombardia col Domus Bresso. I cagliaritani chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Atzeni. Nella ripresa la rimonta dei padroni di casa. Sconfitta di misura per l’Alghero: a Usini vince il Real Sesto 1-0.

