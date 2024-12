Cinque squadre al vertice dell’over 

Un quintetto di squadre guida la classifica del torneo Over dopo il quinto turno. La Polisportiva Villamarese 2023 (che ha riposato) e il Sant’Andrea Frius (che non ha disputato la gara con la Polisportiva Isili) sono state agganciate a quota nove punti dalla Stella Rossa Villacidro, dall’Asd Seddori e dal Real Putzu. I villacidresi hanno fatto la voce grossa contro il WS10 Senorbì, sconfitto con un tennistico 6-0 senza appello (in evidenza Agostino con una quaterna), mentre i biancorossi ottengono i tre punti espugnando di misura il campo della Monreale (decide Floris).

Il poker

Al termine di un combattuto 4-3 (reti di Usala e Ollosu e doppietta di Vincis), il Real Putzu regola l’Ales nello scontro diretto. Gli ospiti restano a quattro punti. Sale a quota sette la Polisportiva Guasila 2022: il 3-2 tirato contro gli Amatori Guspini le consente il sorpasso in classifica proprio sui gialloneri, inchiodati a tre punti in una graduatoria ancora provvisoria per via delle due gare da recuperare da parte della Polisportiva Isili, ultima a quota due, assieme alla Monreale Calcio.

