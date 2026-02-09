VaiOnline
Calcio Eccellenza.
10 febbraio 2026 alle 00:46

Cinque sorelle in corsa per la corona 

Tre punti separano la prima dalla quinta: una vittoria, praticamente nulla. L’Eccellenza si conferma campionato equilibrato e incerto, se dopo venti partite ancora nessuna squadra è emersa nettamente rispetto alle altre: mancano dieci gare al termine della stagione e la lotta per la promozione diretta in Serie D e la conquista dei posti playoff è serratissima.

All’Ilvamaddalena è bastato pareggiare a Cagliari con la Ferrini per essere raggiunta in vetta a quota 37 dalla Nuorese, che si dimostra solida e capace di estraniarsi rispetto alle vicende extra campo (con le polemiche sullo stato del Frogheri), mentre l’Ossese tre volte vincitrice della Coppa Italia di categoria è a una sola lunghezza dopo il sofferto successo di domenica contro il Taloro. Segue a meno due il Lanusei, che ha liquidato la pratica derby rifilando due gol al Tortolì, e infine con 34 punti ecco il Tempio, sempre pronto ad approfittare di un passo falso delle rivali.

E domenica sono in programma grandi sfide: i maddalenini sono di scena a Uri in una sfida che la scorsa stagione aveva il sapore della D (i padroni di casa con un successo tornerebbero in corsa), la Nuorese ospita il Carbonia e c’è lo scontro diretto tra Tempio e Ossese. Il Lanusei va a Buddusò, campo ostico, e l’Iglesias a Gavoi. Tutto è ancora aperto ma dopo il prossimo turno forse le idee saranno più chiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

