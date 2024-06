Cinque sezioni sull’economia sarda 

Analizzare le principali caratteristiche dell’economia sarda, per definire le politiche di intervento più adeguate attraverso un percorso di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Questo l’obiettivo del Rapporto Crenos (Centro di Ricerche Economiche Nord Sud delle Università di Cagliari e Sassari) che, per la 31ª edizione, verrà presentato oggi alle 10 nell’aula A della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, in via Sant'Ignazio a Cagliari.

I vari aspetti del rapporto, dopo i saluti del rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e del presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, saranno messi in evidenza dalla direttrice del Crenos, la docente Anna Maria Pinna, e da Marco Nieddu, referente scientifico del Centro di ricerche. Lo studio è stato diviso in cinque sezioni dedicate al sistema economico, al mercato del lavoro, ai servizi pubblici, al turismo, e ai fattori di crescita.

La presentazione vedrà poi la partecipazione di Ruggero Bimbatti, Medea SpA – Gruppo Italgas, Carlo Ferrari, Società Agricola I Ferrari, Carlo Mancosu, Bflows srl, e Nicoletta Piras, del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

