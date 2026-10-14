Cinque sarde pronte a partire nel femminile 

Iniziano con tante incognite la B1 e B2 femminile di volley. La nuova Serie A3 lascia dubbi sul livello tecnico dei due tornei. Pan Alfieri Cagliari, Phi Volley La Maddalena, Capo d’Orso Palau (le tre della B1) e Cus Cagliari, neopromosso in B2 scopriranno presto quale zona della classifica gli compete. Anche la Vega Dolianova, B maschile, si ritrova in un mondo nuovo, il girone lombardo. Da sabato si fa sul serio.

Nell’Alfieri l’ungherese Dorottya Kis è la nuova opposta, da Ripalta arriva Francesca Valentini, da Villa Cortese Alice Pozzi. Da Crotone Marianna Gargiulo.

Rinnovata e ringiovanita, è il biglietto da visita della Capo d’Orso Palau. Martina Beretta con Vigevano e Silvia Formaggio con Castellana Grotte hanno vinto l’ultima B1, Sofia Nosella giocava in A2 con Casalmaggiore. Poi Sofia Milani (Torino), Irene Baldi (Novara), Zoe Comastri (Trescore), Anna Paola Tomasi (Ferraro Roma) e la più attesa, la statunitense Leoni Kunz.

La Phi Volley, del nuovo coach Marco Bracci, ha ingaggiato l’ungherese Iva Davidovic, e tre esperte della categoria, Matilde Pinarello, Sara Secciani, Giulia Favero.

Novità nel Cus Cagliari, Valeria Pegorer (ex Porto Torres), Sofia Soro dall’Alfieri, e dall’Aquila Martina D’Elia e Camilla Dessì.

Anche la Vega Dolianova presenta volti nuovi, giovani che conoscono la categoria. Come Gabriele Sicco, il polacco Dawid Gadula, Matteo Consalvo, Gianluca Sozzi. Francesco Minelli, già secondo palleggiatore ad Aversa in A2, e, dal Decimomannu, Francesco Pittaluga.

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