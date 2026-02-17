Cinque rotatorie dimenticate sulla 128 

L’ultimo incidente in ordine di tempo è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso, quando un’auto – dopo aver urtato contro la rotatoria all’altezza dello svincolo di Selagas – è finita in un canale. Fortunatamente l’autista, Andrea Pinna, 42enne di Sant’Andrea Frius, non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio conferma ancora una volta le precarie condizioni di una strada dove ci sono cinque rotatorie abbandonate da anni. Il caso è stato sollevato a più ripresa e portato anche all’attenzione del consiglio regionale da Eugenio Lai e Paola Casula, ma gli appelli sembrano caduti nel vuoto. Gli impianti di illuminazione non sono stati mai realizzati. Al resto ci hanno pensato i ladri che hanno portato via pannelli fotovoltaici e cavi. Nessun Comune vuole accollarsi i costi di gestione e manutenzione.

La protesta

«Bisogna convocare subito un tavolo con Anas, Regione e Comuni – dice Umberto Oppus, sindaco di Mandas – si tratta di una strada molto trafficata che purtroppo non è mai stata completata». Qualche anno fa il Comune di Ortacesus ha ricevuto un finanziamento di 600mila euro per completare la rotonda, ma il progetto non è andato a buon fine tra mancate autorizzazioni e lungaggini burocratiche. «Non avevamo competenze territoriali – ricorda la sindaca Maria Carmela Lecca – l’Anas non era disposta a prendere in carico la gestione della rotonda». Alessio Piras, primo cittadino di Selegas fa sapere che dopo tante proteste è stato fissato un tavolo tecnico per questa settimana «con l’obiettivo di individuare finalmente una soluzione strutturale e mettere in sicurezza quel tratto di strada una volta per tutte». Alessandro Pireddu, sindaco di Senorbi ricorda che «alla luce anche degli ultimi tragici accadimenti, la situazione attuale non è più tollerabile». «La 128 è strategica per le zone interne e ha un flusso di traffico importante», sottolinea il sindaco di Escolca Eugenio Lai.

Gli enti coinvolti

«Oggi c'è un rimbalzo di responsabilità tra i vari enti. Le rotonde sono di competenza Anas, che non ha mai voluto occuparsi della questione dell’illuminazione», dice Paola Casula, consigliera regionale e sindaca di Guasila. «Domani incontrerò l'assessore per lo stesso tema, perché vorrei avere la certezza di poter stanziare risorse da assegnare al recupero dell'impianto fotovoltaico e temporaneamente per l'installazione di segnaletica luminosa. Ad oggi serve rimettere in funzione il sistema fotovoltaico che garantirebbe una illuminazione senza allacci e senza scavi a carico di altri enti, ma Anas deve autorizzare l'intervento».

