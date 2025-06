Cinque roghi in poche ore: aziende minacciate delle fiamme  

Superlavoro per pompieri, forestale e volontari tra il pomeriggio di giovedì e quello di ieri a causa di cinque incendi divampati nel territorio di Domusnovas e di Villamassargia. Il più pericoloso è partito ieri alle 14.30 nella periferia di Domusnovas, in una zona collinare con abitazioni ed aziende agricole. Divampate ai margini di un’abitazione le fiamme hanno minacciato capannoni e caseggiati tanto da far intimare lo sgombero ai residenti (richieste respinte) che erano già impegnati a limitare le fiamme. Spostato in tutta fretta anche un grosso gregge di pecore. Sul posto, data la pericolosità del rogo hanno operato i vigili del fuoco ed il corpo forestale di Iglesias oltre a vari mezzi e uomini delle protezioni civili di Domusnovas, Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Narcao. Un elicottero decollato da Pula ha effettuato vari lanci d’acqua sulle fiamme che sono state spente proprio mentre stavano per lambire alcuni caseggiati. Da una prima stima è andato in fiamme qualche ettaro di pascolo, balle di foraggio e piante di eucaliptus.

Un rogo è stato spento anche nella zona del nuraghe S’Omu e s’Orcu. Alla stessa ora è ripreso, ma è subito stato spento dal Gev di Villamassargia, anche uno dei due incendii che giovedì avevano interessato la località Santa Barbara. Un piccolo incendio era stato domato sempre giovedì in località S’Ortu de su Cossu.

