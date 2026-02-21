Cinque pini secolari  abbattuti dal vento lungo l’ex Statale 

Tre pini secolari che costeggiano la vecchia orientale tra Muravera e la Marina di San Giovanni giovedì scorso son caduti sulla strada uno dopo l’altro durante la bufera di vento. Solo per una fortunata coincidenza non hanno colpito le vetture in transito. Altri due pini sono stati abbattuti tra venerdì e sabato dai vigili del fuoco perché pericolanti. Ma quasi tutti – sono circa una trentina – potrebbero essere a rischio crollo. Per questo il Comune di Muravera ha chiesto un censimento e la certificazione di buona salute dei pini. Richiesta inoltrata alla Città Metropolitana che ha la competenza sulla vecchia orientale.

«Dopo quello che è accaduto – spiega l’assessore alla Viabilità del Comune di Muravera Fabio Piras – va fatto un lavoro scrupoloso su ogni pino, compresi quelli che ci sono lungo la via Roma di Muravera. Se c’è anche solo il minimo rischio che possano cadere, anche se a malincuore, vanno rimossi. La sicurezza prima di tutto».

Negli ultimi sette anni nel centro di Muravera sono stati abbattuti cinque pini (su quindici), proprio perché era a rischio la pubblica incolumità. In seguito ai sopralluoghi in programma nei prossimi giorni la via Roma potrebbe restare senza pini. Così come la strada (circa tre chilometri) che da Muravera conduce al mare di San Giovanni. La competenza, in entrambi i casi, è della Città Metropolitana di Cagliari. In caso di emergenza potrebbe però agire direttamente il Comune (che chiederà poi indietro le spese sostenute). (g. a.)

