Cinque per mille dell’Irpef, un mezzo flop 

Poco più di 1500 euro dal 5 per mille dell’Irpef. È questa la cifra introitata dal Comune di Serramanna, al termine del necessario accertamento contabile da parte della responsabile del servizio sociale, competente in materia.

I contribuenti (in numero evidentemente non altissimo), all'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, hanno quindi scelto di devolvere la quota del 5 per mille dell’Irpef al Comune di Serramanna, per un ammontare complessivo di 1573 euro. Tutto in forza della legge finanziaria nazionale del 2006, che aveva introdotto la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico, per finalità di utilità sociale. Tra questi anche i Comuni, e quello di Serramanna nel caso in specie, che come dagli elenchi pubblicati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, si è visto assegnare la somma spettante per l’anno 2024: 1573 euro. La destinazione, a vincolo specifico, delle somme è quindi quella dell’utilizzo per scopi sociali nell’ambito dell’attività del Municipio.

