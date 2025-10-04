Cinque per mille, Comuni ignorati 

“Mea culpa” dice qualche sindaco. In provincia in pochissimi, amministratori locali compresi, hanno riservato quest’anno il 5 per mille della dichiarazione dei redditi al proprio comune per destinarle solo alle attività sociali.

I dati

Su 87 Comuni solo 46 hanno ricevuto il 5 per mille per un totale di 37.791 euro. Ciò vuol dire che in tanti centri nemmeno gli amministratori hanno pensato di donare risorse all'Ente che guidano. I dati (aggiornati a settembre) relativi al 2025 sono stati resi noti dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno.

Le curiosità

Nelle casse del Comune di Cabras (8.824 abitanti) entreranno 3.244 euro. «E meno male - dice il sindaco, Andrea Abis - Ma possiamo fare molto di più. Se penso che il Comune per un anziano in una casa di riposo spende circa 1.500 euro al mese questi sono piccoli numeri». A Terralba , 9.599 abitanti, è stata registrata una cifra inferiore rispetto al centro lagunare: 2.995 euro. Leggermente meno a Marrubiu , 2.863, ma gli abitanti sono meno della metà (4.509). Promossa Arborea : 3.709 abitanti per un totale di 1.424 euro. Nel Terralbese non brilla San Nicolò d’Arcidano : solo 400 euro eppure gli abitanti sono 2.420. Bene Santa Giusta : 1.333 euro a fronte di 4.594 residenti. Maglia nera per Oristano : con poco meno di 30mila abitanti arriveranno nelle casse comunali 8.810 euro. Non bene Bosa : con 7.345 residenti sono stati incassati appena 1.930 euro. Bene Ghilarza (1.900 euro per un totale di 4.640 abitanti) e Abbasanta (1.500 euro per 2.574 residenti).

Nessuna donazione

A quota zero Riola Sardo , 1.994 residenti. «Evidentemente i cittadini questa volta hanno deciso di donare le loro risorse ad altre realtà – sottolinea il sindaco, Lorenzo Pinna – Lo scorso anno invece siamo riusciti a installare la panchina rossa. Io personalmente non ho pensato di comunicare al patronato che mi segue di donare il mio 5 per mille. Il prossimo anno sarà diverso». Nessuna risorsa anche nelle casse del Comune di Baradili . «Noi amministratori abbiamo sbagliato, sarà una lezione: cercheremo di fare più promozione», ammette la sindaca, Anna Maria Camedda. Il sindaco di Allai , Antonio Pili: «A mio avviso su questo argomento c’è un vuoto di informazione, in pochi conoscono questa possibilità. Ma la colpa è anche nostra: purtroppo la mole di lavoro per noi è sempre in aumento e capita ogni tanto di cadere in alcune cose». Nulla nemmeno a Siapiccia , 337 residenti: «Purtroppo è sfuggito anche a me - spiega il sindaco, Raimondo Deidda - anche se so bene che ogni centesimo è prezioso. Per il 2026 metterò in campo una campagna di sensibilizzazione».

Altri a zero

A quota zero anche Aidomaggiore, Albagiara, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Curcuris, Flussio, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Magomadas, Modolo, Mogorella, Montresta, Morgongiori, Nughedu, Nureci, Pau, Paulilatino, Pompu, Sagama, Samugheo, Sennariolo, Simala, Sini, Siris, Soddì, Sorradile, Suni, Tadasuni, Tinnura, Ula Tirso, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu e Villa Verde.

