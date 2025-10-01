Cinque partite tra luci e ombre I due “ministri” sotto pressione 

Piccole disattenzioni, normale pressione che in Serie A è la routine, sottovalutazioni e cali fisiologici. Nel corso della stagione può accadere di inciampare, ma in una squadra che deve lottare su ogni palla per evitare la retrocessione in B, la difesa non deve soffrire di pause. Soprattutto se la squadra, il Cagliari, è guidata da uno che faceva dell’applicazione difensiva la sua ragione di vita. I rossoblù, alla vigilia della sfida di Udine che sarà intensa dal primo all’ultimo minuto, hanno uno score di cinque reti fatte e soprattutto cinque subite, un solo “clean sheet” col Parma (novanta minuti con la rete inviolata) e l’ultima gara con due gol a zero nel tabellino.

La pressione

Sarebbe ingiusto, ma soprattutto un colossale errore, dare alla difesa del Cagliari la responsabilità di cinque reti prese in cinque partite, perché il concetto di squadra verrebbe annullato. Se il centrocampo non “filtra” ogni azione della squadra avversaria, disturbando la circolazione della palla per impedire i passaggi in profondità, il reparto che va in sofferenza è la difesa. Nel Cagliari i due centrali Mina e Luperto non hanno ancora perso un minuto di campionato, sempre dentro e contro attaccanti di altissimo profilo: da Kean a Lucca, per chiudere con i big dell’Inter. Se le parate di Caprile hanno evitato problemi ben più seri, occorre sottolineare che in alcune occasioni la coppia ha steccato, seppure nella valutazione delle loro prestazioni il voto sia più che sufficiente.

Sul campo

Cagliari-Fiorentina: Mina viene anticipato da Mandragora nell’azione del gol, una colossale disattenzione ma gioca una buona partita nel complesso.Luperto è il migliore in campo, segna un gol e tampona dovunque.

Napoli-Cagliari: Mina è il migliore del Cagliari, non importa se la difesa sia a tre o a quattro, trasmette sicurezza ai compagni. Luperto è lucido, aggressivo, ma “scompare” sull’azione del gol al 95’.

Cagliari-Parma: Mina, in gol nel primo tempo, perde una palla dolorosa ma lo salva Caprile con due interventi prodigiosi. Luperto gioca una gara di qualità, tamponando qualche falla ma non sempre è perfetto.

Lecce-Cagliari: Mina le prende quasi tutte, concede a Belotti la palla del rigore con un gesto bellissimo. Luperto commette qualche errore, ma si fa perdonare nella seconda parte.

Cagliari-Inter: il livello sale tantissimo e Mina riesce a stare a galla, nella seconda parte nel momento decisivo della gara Thuram lo salta come se fosse invisibile ma non sfrutta l’autostrada che gli para davanti. Luperto a certe velocità non si ritrova, evita di colpire la palla levando il piede quando arriva il cross rasoterra per l’Esposito nerazzurro, video che diventa virale sui social facendo inferocire i tifosi delle altre big.

I due senatori, in attesa che cresca l’affidabilità da centrali di Obert o Ze Pedro, sono destinati agli straordinari. Dovrà essere il resto dei compagni a non mandare in sofferenza un reparto destinato a soffrire.

RIPRODUZIONE RISERVATA