Cinque partite per riconquistare il Cagliari 

Non solo la salvezza. Le ultime cinque partite di campionato serviranno al Cagliari anche per gettare le basi per il futuro. Sotto osservazione, inevitabilmente, i giocatori in prestito. Per la maggior parte di loro è già stato fissato il prezzo per un eventuale riscatto. Per tutti sarà una sorta di esame finale per convincere i vertici rossoblù (vecchi e nuovi) ad acquistarli. Riflettori puntati, soprattutto, su Kiliçsoy, ma anche su Folorunsho e Sulemana. Stessa situazione per Mazzitelli. Non esistono opzioni, invece, per Palestra e Dossena che, una volta terminata la stagione, torneranno nelle rispettive squadre di appartenenza - l’Atalanta e il Como - senza più vincoli. Anche se nel caso del difensore sembrano esserci i margini per intavolare una nuova trattativa, magari con condizioni più favorevoli al club isolano.

Il dilemma turco

Kiliçsoy vale davvero i 12 milioni che il Cagliari dovrebbe versare al Besiktas per acquisire il suo cartellino? È il dilemma più aperto nella stanza dei bottoni rossoblù. Perché se sino a due mesi fa la risposta sembrava abbastanza scontata, ora non lo è più. Il turco non segna dal 31 gennaio ed è rimasto in panchina nelle ultime due gare. Un’involuzione clamorosa, e il problema non erano i paletti alimentari del Ramadan, evidentemente. Persino la recente parentesi in Nazionale è stata un flop. Sovrappeso e sotto tono anche nell’approccio, magari, vista anche la “bacchettata” pubblica di Pisacane nel post Inter-Cagliari. L’allenatore si aspetta intanto una risposta forte in allenamento, e di conseguenza i suoi gol per chiudere il conto con la salvezza.

Tempo al tempo

Anche per Folorunsho le quotazioni sono calate ultimamente, per quanto sia stato un punto di riferimento per l’allenatore sia prima che dopo l’infortunio. Sono 8, in questo caso, i milioni che dovrebbero uscire dalle casse rossoblù per finire in quelle del Napoli. Il valore del giocatore non è in discussione, anche se ancora oggi non ha una collocazione ben definita in campo e anche per questo, forse, ha faticato nel corso della stagione a trovare continuità. La carta d’identità (il 7 febbraio ha compiuto 28 anni) magari non lo agevola per un investimento così importante. È, tuttavia, quel tipo di giocatore di cui difficilmente Pisacane farebbe a meno, ha caratteristiche che nessuno ha in rosa, e questo può giocare a suo favore. Magari uno sconto potrebbe agevolare il riscatto.

Talento ghanese

Ha cinque anni in meno ma anche una valutazione di 3 milioni in più Sulemana, a sua volta in prestito dall’Atalanta, prossimo avversario del Cagliari lunedì alla Domus. Alla sua seconda esperienza in rossoblù, il centrocampista ghanese ha avuto un impatto medio-buono, senza, però, eccellere. E con uno svarione costato caro ai rossoblù nella gara con il Sassuolo. Le qualità sono abbastanza evidenti, così pure i margini di crescita. E su questo si stanno basando le valutazioni del presidente Giulini e dei nuovi soci americani.

Doppio filo col Como

Mazzitelli è il più “anziano” tra i rossoblù in prestito (ha già spento le 30 candeline) ma - paradossalmente - è quello che ha più possibilità di essere riscattato considerata la cifra, 1 milione e 200 mila, pattuita dal Cagliari e dal Como la scorsa estate. Nella stessa operazione, potrebbe essere inserito Dossena, con un rinnovo del prestito e un’opzione per il riscatto, però, stavolta.

Chi lascia, chi scalpita

Sotto la lente anche i due giocatori in scadenza a giugno. E se per il capitano Pavoletti si sta avvicinando l’addio al calcio dopo nove stagioni in rossoblù, Belotti spera in un nuovo contratto. Ha saltato praticamente tutto il campionato per la rottura del crociato, è tornato giusto in tempo per il rush finale, sta pian piano accumulando minuti preziosi e vuole ora dimostrare di essere il “gallo” di sempre in queste ultime cinque partite di campionato.

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