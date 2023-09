Cinque nuovi mezzi per la raccolta differenziata 

Nuovi mezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti a Gonnesa.

Come stabilito nell’appalto per la gestione del servizio, affidato qualche mese fa dal Comune, la De Vizia si è dotata di cinque nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti già operativi in tutto il territorio comunale. Tra le condizioni stabilite nel bando, per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, c’è anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei pressi dei punti di conferimento. «Nei prossimi giorni saranno attivate telecamere di controllo sul territorio comunale, urbano extra urbano e marina - dice il sindaco Pietro Cocco - per contribuire a vigilare sui punti di conferimento e in alcuni luoghi solitamente presi di mira da chi deturpa l’ambiente. In parte si tratta di telecamere previste nel bando di appalto della raccolta differenziata, in parte di telecamere finanziate con fondi di bilancio». Nuovi punti di sorveglianza per fermare l’abbandono di rifiuti: i casi più frequenti riguardano le campagne e la marina ma c’è anche chi non disegna abbandonare i sacchetti in paese. «Cerchiamo di intervenire sempre rapidamente quando si tratta di rifiuti - dice il sindaco - l’installazione delle telecamere non ha un intento punitivo ma ci auguriamo che possa funzionare da deterrente per evitare l’abbandono di rifiuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA