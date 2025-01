Cinque nuovi futuri sacerdoti 

A Dio piacendo l’Ogliastra avrà cinque nuovi sacerdoti. L’ordinazione avverrà prossimamente, al culmine del percorso di studi che hanno intrapreso cinque aspiranti presbiteri di Lanusei (due), Perdasdefogu (due) e Lotzorai. Frequentano il Seminario teologico di Cagliari e in loro la Chiesa d’Ogliastra, la cui longeva Diocesi di recente ha festeggiato duecento anni della sua istituzione, ripone la speranza per infoltire il numero di presbiteri, figure sempre più rare. Attualmente nella Diocesi, guidata dal vescovo Antonello Mura, esercitano 37 sacerdoti, il 21 per cento dei quali provenienti dall’estero. Gli otto missionari sono il manifesto di un’evangelizzazione globale.

Nuovi pastori

Paolo Balzano e Daniele Scattu, originari di Lanusei, Francesco Romano e Ivan Loi (Perdasdefogu) e Gian Michele Ladu (Lotzorai) sono i futuri sacerdoti diocesani che andranno a rimpolpare un organico striminzito. «La messe è molta e gli operai sono pochi». Nel suo sermone l’evangelista Luca riporta il messaggio di Cristo sulla necessità di incrementare le missioni per annunciare la parola di Dio. L’emergenza è quanto mai attuale. E l’Ogliastra, in linea con tendenza nazionale, non fa eccezione. Le ultime vocazioni, come quella di Antonio Carta (Jerzu), non compensano la crisi di quelle vecchie. Diversi sono i sacerdoti part time nelle 34 parrocchie. Alcuni di loro sono chiamati agli straordinari: è il caso del triangolo Baunei-Santa Maria Navarrese-Triei dove la missione pastorale è affidata a don Mariano Solinas e a don Damiano Randriandrianina, e Urzulei che divide il parroco (don Evangelista Tolu) con Talana.

L’intervento

Don Pietro Sabatini, insieme a don Filippo Corrias, è coordinatore della Scuola di Teologia diocesana. È consapevole delle crisi vocazionali e del fatto che le parrocchie debbano condividere i sacerdoti. Scrive sul giornalino della parrocchia Nostra Signora di Monserrato: «Le comunità dovranno fare i conti con il cambiamento. I preti saranno sempre più legati a zone pastorale ampie, come, vicino a noi, sta già succedendo a Cardedu e a Loceri. In questo contesto è molto bello ricordare che, nel Seminario teologico di Cagliari, ci sono cinque giovani, e tra non troppi anni, con il nostro aiuto, diventeranno sacerdoti. Preghiamo per loro, accompagnandoli con il nostro affetto».

