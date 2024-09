Cinque nuovi consiglieri nel Gal  

Nella sede del Gal a San Basilio, si sono tenute martedì scorso dalle 16 alle 18 le elezioni suppletive del consiglio di amministrazione. Dopo lo scrutinio, risultano eletti Elisa Artitzu, Maria Rita Rosas, Cristiano Porcu e Chiara Torturu che affiancheranno il presidente Antonino Arba, il suo vice Fabrizio Tagliaferri e il consigliere Sandro Congiu. Elisa Artitzu ha sottolineato, durante il suo intervento, l’importanza di «essere uniti e di impegnarsi per azioni che siano efficaci per il territorio partendo da una conoscenza dello stesso» mentre Cristiano Porcu metterà al servizio del gruppo di azione locale la propria esperienza. L’uscente Rita Rosas ha deciso di ricandidarsi «perché crede molto nella forza dell’unione dei nostri territori, dal Gerrei alla Trexenta, al Sarrabus». Chiara Torturu ha sottolineato «come le differenze tra i nostri territori siano valore aggiunto per far diventare grandi le nostre aziende».

