Cinque nuove medaglie paralimpiche 

L'Italia del paraciclismo ha conquistato altre 5 medaglie mondiali a Glasgow, portando a 13 il totale di starda e pista. Dopo il successo nelle cronometro, Luisa Pasini (WH1) e Roberta Amadeo (WH2) hanno bissato l'oro nelle prova in linea. Grande prestazione anche di Fabrizio Cornegliani, reduce da due giorni di febbre e secondo al traguardo tra gli MH1. Argento anche per Angela Procida, che è arrivata alle spalle della compagna di squadra Amadeo tra le WH2. In mattinata era arrivato anche un bronzo con Luca Mazzone.

Tra gli altri risultati di ieri, il 18enne ligure Luca Giaimi, tesserato per il team f.lli Giorgi (che da anni svolge in Sardegna i ritiri invernali), ha ottenuto un bel 6° posto nella crono Juniores.

Nella mountain bike, nono Andreas E. Vittone nel cross country Under 23. In questa spwecialità, oggi si corrono le due prove principali. In quella maschile riflettori sul fenomenale olandese Mathieu Van der Poel, già iridato in linea domenica su strada .

