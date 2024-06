Cinque morti in due incidenti 

Cinque vittime della strada in un solo giorno: due nel Milanese (entrambi giovani, altrettanti i feriti gravi) e tre a Eboli, nel Salernitano. Il tributo di sangue è stato dunque pesantissimo.

Tre vittime in Campania

Nel pomeriggio sono morte tre ultraottantenni in un incidente avvenuto a Santa Cecilia, frazione di Eboli, nel Salernitano. Ancora da chiarire la dinamica del terribile incidente: due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Le vittime sono di Foggia (83 anni) e una coppia del Napoletano (86 anni lei, 83 lui). I vigili del fuoco di Eboli, che hanno estratto le vittime. È stato necessario chiudere al traffico una corsia della Statale 18 "Tirrena Inferiore", al chilometro 85,00 in località bivio Santa Cecilia (Eboli) ed è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato. Presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine e il personale del 118 per i soccorsi, per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della viabilità.

La tragedia a Milano

I due giovani morti e i due feriti in modo grave a Pero, nel Milanese, sono invece la conseguenza di uno scontro fra un camion e un’auto. Sono tutti occupanti della vettura, che si è schiantata contro il mezzo pesante, il cui autista è rimasto illeso. Ad avere la peggio sono stati Richard Busnelli, conducente dell’auto, di 29 anni, e Brad Rossi, che sedeva dietro di lui, di 27, morti sul colpo. I due feriti sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato a, Niguarda a Milano con traumi alla testa, all'addome e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto. I quattro amici stavano andando al lavoro insieme in alcune attività connesse al giro dei luna park di provincia. Lo scontro, poco dopo le 8 nella galleria del Cerchiarello, lungo la Statale 36 del Sempione, che subito dopo diventa raccordo dell'A52. Il conducente della vettura avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all'esterno del tunnel.

RIPRODUZIONE RISERVATA