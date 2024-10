Cinque minuti di acquazzone, albero crolla su un’auto in sosta 

Il passaggio del violento fronte temporalesco che ieri ha interessato anche la Sardegna ha lasciato qualche segno anche a Samassi. Intorno alle 14,15 un acquazzone intenso si è abbattuto sul centro abitato, provocando l’allagamento di alcune strade e il crollo di un grosso albero in piazza Stazione. Per fortuna, al momento del cedimento, nessuno si trovava nei paraggi. L’albero si è schiantato su un’auto in sosta, danneggiandola.

Mobilitati i barracelli: «Sono stati minuti particolarmente intensi – conferma il comandante, Olindo Pittau – ma sarebbe esagerato parlare di nubifragio». In piazzale Stazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri.

