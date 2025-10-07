Cinque milioni per trasformare il paese

Rendere il paese di San Gavino più sicuro, accessibile e moderno: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha richiesto alla Regione finanziamenti per quasi cinque milioni di euro destinati a interventi strategici nei punti più critici del territorio. L’intento è duplice: migliorare la viabilità, soprattutto per le persone con mobilità ridotta, e prevenire il rischio di nuove alluvioni, come quelle del 2012, causate dal ciclone Cleopatra, e dell’ottobre scorso, quando la zona artigianale fu sommersa dalle acque, provocando ingenti danni alle imprese locali.

Un centro più fruibile

Il sindaco Stefano Altea, 45 anni, con delega ai lavori pubblici, ha illustrato le linee guida del piano: «Con un grande lavoro del nostro ufficio tecnico abbiamo partecipato con nove istanze ai bandi regionali. Gli interventi principali riguardano la riqualificazione dei tre ingressi del paese (Sanluri, Villacidro e Pabillonis) per un totale di un milione e mezzo di euro, e la costruzione di due nuovi ponti sul rio Pardu, nei pressi del nuovo e del vecchio ospedale, per un ulteriore milione e mezzo». A questi progetti si aggiungono la realizzazione di nuove reti di drenaggio urbano (520 mila euro) e l’eliminazione delle barriere architettoniche con due interventi per complessivi 330 mila euro. L’obiettivo è rendere San Gavino un centro più sicuro e accogliente per tutti, anche per le migliaia di persone che ogni giorno lo attraversano: circa 1.200 studenti frequentano i licei cittadini, 1.500 pendolari utilizzano la stazione ferroviaria per raggiungere Cagliari e Oristano, e numerosi cittadini si recano quotidianamente all’ospedale per cure o visite specialistiche.

Municipio e cimitero

Il Comune ha inoltre chiesto 450 mila euro per la riqualificazione del Municipio e 580 mila euro per l’ampliamento del cimitero, ormai prossimo alla saturazione, con la costruzione di nuovi loculi per far fronte all’invecchiamento della popolazione. «Questi interventi – spiega Altea – potranno dare nei prossimi anni nuovo slancio allo sviluppo del paese, rendendolo più vivibile e attrattivo per famiglie e imprese».

I nodi da risolvere

Il contributo comunale previsto per cofinanziare i progetti ammonta a 630 mila euro. Ma l’amministrazione guarda oltre: da tempo si attende lo spostamento del rio Pardu, previsto a circa 400 metri dall’attuale corso, per ridurre in modo significativo il rischio idrogeologico che minaccia alcune aree del centro abitato. Contestualmente è prevista la costruzione di due nuovi ponti sul rio Malu, per evitare l’esondazione delle acque e proteggere la zona industriale e le abitazioni limitrofe.

Un altro nodo ancora irrisolto riguarda la riqualificazione dell’ex biglietteria e della vecchia linea ferroviaria: i treni non vi passano da oltre 18 anni ma l’ex tracciato, oggi abbandonato, potrebbe trasformarsi in una grande pista verde per pedoni e ciclisti, restituendo alla comunità uno spazio pubblico di valore. Un progetto di cui si parla da tempo, ma che attende ancora di diventare realtà dopo anni di promesse elettorali rimaste sulla carta.