21 gennaio 2026 alle 00:33

«Cinque milioni per il paese del futuro» 

Un volto nuovo per la Allai del futuro. Sarà possibile grazie alla visione dell’iniziativa “Allai 2030”. «Siamo riusciti ad intercettare con il Pnrr un finanziamento di 500mila euro per le progettazioni e questo ci ha consentito di dare concretezza alla visione che abbiano di Allai 2030 – spiega il sindaco, Antonio Pili - L’assessorato ai Lavori pubblici ha messo in campo tutta una serie di bandi a cui abbiamo partecipato e che ci vedono finanziati o in graduatoria, qualcosa come 5 milioni di euro».

Tra i cantieri quello riservato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti che, realizzati negli anni Settanta, necessitano di interventi. Prevista la sistemazione del ponte che attraversa il rio Flumineddu in località Cossos per 240mila euro. Ammontano a 574mila euro, compresso il cofinanziamento del Comune, i lavori di riqualificazione urbana che prevedono la sistemazione di diverse strade e altri 289mila euro saranno impiegati per la sistemazione del selciato nella via Umberto. ( a. o. )

