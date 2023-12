Cinque milioni per il “mini campus” 

Quasi cinque milioni di euro di investimento, un istituto concepito secondo gli attuali criteri antisismici e studiato per consentire una distribuzione degli spazi didattici in linea con le concezioni pedagogiche più moderne: per permettere l’apertura del cantiere, i bambini della scuola dell’infanzia Santa Croce e quelli della primaria di via Sant’Efisio verranno ospitati in altri plessi per un anno. I lavori, finanziati dal Pnrr, prenderanno il via a gennaio: per consentire ai bambini di proseguire l’anno scolastico, gli alunni della primaria avranno a disposizione il piano terra delle scuole medie di via Tigellio, quelli dell’infanzia saranno trasferiti a Su Rondò. Per ridurre al minino il disagio per le famiglie e gli studenti, verrà istituito un nuovo servizio di scuolabus con fermata nella scuola di Sant'Efisio che consentirà ai bambini di raggiungere con maggiore comodità l’edificio di Su Rondò.

Il futuro

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il quadro degli interventi: «Si tratta di un’opera di grande importanza, che rivoluzionerà la scuola non solo da punto di vista strutturale ma anche pedagogico. Gli interventi, oltre ad adeguare l’edificio alle attuali norme antisismiche, ne miglioreranno la resa energetica, restituendo a studenti e personale scolastico un istituto moderno. Quella zona sarà completamente dedicata ai giovani delle scuole, che avranno libero accesso anche gli impianti sportivi della zona, quelli in fase di realizzazione, e gli altri che realizzeremo». Manuela Serra, assessora alla Pubblica istruzione, sottolinea gli sforzi dell’amministrazione per consentire ai bambini di non perdere neppure un giorno di scuola: «Stiamo prestando grande attenzione e impegno per cercare di creare il minimo disagio possibile a tutti i piccoli studenti e alle loro famiglie. Stiamo provvedendo ad assicurare il trasporto ai bambini della scuola dell’infanzia riaprendo le iscrizioni al servizio. Cercheremo, ora, di concentrarci subito sul risultato finale che dobbiamo raggiungere tutti assieme: una scuola migliore e più accogliente. Questo è l’obiettivo sul quale dobbiamo puntare».

Il progetto:

Il sindaco, Walter Cabasino, rivela quale sarà il risultato finale del grande progetto di ristrutturazione: «L’istituto ospiterà sia le scuole elementari che le medie, diventerà un piccolo campus dove, oltre alle lezioni, si potranno seguire diverse attività. La pedagogia ha fatto molti passi in avanti e la concezione degli spazi da destinare alla didattica è notevolmente cambiate, è naturale, quindi, che anche gli ambienti vengano completamente rivoluzionati. I lavori dureranno circa un anno, nel frattempo i bambini potranno contare sull’ospitalità degli altri plessi scolastici del paese».

