Cinque milioni per i nuovi asfalti 

Altri 5 milioni di euro per gli asfalti in città. E una prima tranche da 2 milioni e 300mila euro con 15 chilometri di strade fra centro urbano e litorale - inserite nel terzo lotto delle manutenzioni - pronta a partire nei prossimi giorni.

Sullo sfondo c’è l’accordo quadro che garantisce lavori e manutenzioni sino al 2025, appena affidato a una ditta sarda. «Contiamo di iniziare i lavori entro il mese di luglio, ricorsi permettendo», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Un piccolo slittamento rispetto alla data inizialmente ipotizzata a giugno: «Ma si tratta in realtà di tempo pienamente ammortizzato: l’anno prossimo non si farà nessuna gara perché quella appena conclusa rientra nell’accordo di programma triennale per la manutenzione di vie e strade cittadine».

Dove si interverrà

La mappa dei lavori comprende 14 strade in tutto. Nove sono nel centro abitato: via Eligio Porcu (nel tratto da via Umberto I a via Merello), via Perra (dalla zona Santa Lucia a piazza IV Novembre), via Foscolo, via Eleonora d’Arborea (da via Botticelli sino a via Dante), via Bonaria, via Trento, via Mameli, via Pola, e via Mori dove è previsto anche il ripristino della cunetta centrale. «Queste sono le priorità che abbiamo individuato», spiega l’assessore Conti, «ma contiamo di poterne realizzare delle altre con i ribassi di gara, così come abbiamo fatto con il secondo lotto: i fondi risparmiati ci hanno permesso infatti di sistemare via Dante, via Brigata Sassari e via Irlanda, e completare gli interventi in via Beethoven e via Salieri». Pronto anche l’elenco delle strade in lista d’attesa dove si interverrà appena ci saranno le risorse: da via Giotto a via Manara, passando per via Paganini e via Sant’Antonio.

Il litorale

Il piano di manutenzioni si allarga anche nel litorale: manutenzione programmata nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus (i due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e il lato via Marco Polo), la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini.

Anche in questo caso gli uffici del settore Lavori pubblici hanno già stilato un’ulteriore lista di strade prioritarie che verranno sistemate in caso di risorse risparmiate con la gara d’appalto del terzo lotto: via Scoa Molentis e via Is Pardinas, per citarne alcune. Quindici chilometri di strade pronte al restyling che si sommano agli altri trenta circa realizzati sinora, con 4 milioni e 200mila euro già spesi.

Viale Marconi

Sempre entro luglio dovrebbero partire anche i lavori per il nuovo viale Marconi, con il primo lotto di lavori concentrato in direzione Cagliari e finanziato dalla Regione con 2 milioni: la strada sarà più larga, saranno realizzati marciapiedi, piste ciclabili, e una mini rotatoria all’altezza di via Majorana.

Il progetto c’è, le risorse pure, ma prima dell’inizio dei lavori resta da completare la fase degli espropri.

