Cinque milioni per ciclovia e asili nido 

Dalla ciclovia che collegherà i quartieri della città e i parchi dei Comuni vicini, alla riqualificazione dell’asilo nido di Is Corrias, chiuso da anni. Sino alla digitalizzazione dei servizi del Municipio e al completamento del restyling nel polo sportivo di via della Resistenza. Sono alcuni dei progetti del Comune di Selargius finanziati dal Pnrr, con la certezza di un tesoretto totale di oltre 5 milioni e mezzo incassato dall’amministrazione di piazza Cellarium nell’ultimo anno.

I progetti

In cima alla lista c’è il piano da 2 milioni e mezzo in fase di progettazione: sei chilometri di percorsi ciclabili da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana di via delle Camelie. Il percorso selargino parte da via Primo Maggio, un tragitto in sella alla propria bici per chi arriva da Monserrato, passando nella pista di via Riu Mortu. E prosegue in via Londra, per poi percorrere il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuare nella pista già esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich, e via delle Camelie sino alla fermata della metropolitana. L’iter di progettazione e predisposizione del bando di gara è già stato affidato a Invitalia. Definiti anche i tempi: entro luglio di quest’anno i lavori dovranno essere affidati, a giugno del 2026 la fine dei cantieri nella rete ciclabile cittadina.

Servizi sociali

Fra i finanziamenti conquistati ci sono anche le risorse per i Servizi sociali - poco meno di 400mila - quelle per completare la riqualificazione del campo sportivo Generale Porcu, circa 700mila euro, e 130mila per l’efficientamento del palazzo comunale. Oltre 650mila di fondi europei sono arrivati per la digitalizzazione dei servizi nel Comune di Selargius. Il resto dei fondi europei sono destinati alla messa in sicurezza dell’asilo nido di via Gallura - chiuso da oltre cinque anni - e alle scuole elementari.