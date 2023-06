Cinque milioni in Liechtenstein, imprenditore finisce nei guai 

A innescare i sospetti un bonifico da due milioni di euro passato da un conto corrente di una banca del Liechtenstein, uno dei paradisi fiscali inclusi nella black list dal Fisco, ad un conto corrente italiano di una imprenditore della Baronia.

La Guardia di finanza ha così scoperto che l’uomo, dal 2013 al 2021 aveva depositato somme per una base imponibile di 5 milioni di euro sconosciuta al fisco italiano. Quel bonifico aveva fatto scattare le indagini delle Fiamme gialle, che in un primo riscontro aveva portato ad evidenziare un elevato tenore di vita dell’imprenditore risultato incongruo con redditi dichiarati insieme al mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie all’estero.

Con approfonditi controlli, e grazie all’analisi della documentazione rinvenuta, i militari hanno ricostruito versamenti di contanti in Lichtenstein per oltre un milione e 700 mila euro. Somme che sono state successivamente impiegate in operazioni di investimento e compravendita di valute straniere, che negli anni, hanno prodotto ingenti plusvalenze, rimaste totalmente sconosciute al Fisco italiano. Si è così riportata a tassazione in Italia una base imponibile di oltre 5 milioni di euro. Non solo. All’imprenditore sono state constatate sanzioni per il mancato assolvimento agli obblighi del monitoraggio fiscale per un minimo di 698 mila euro ad un massimo di tre milioni e 485 mila euro.

