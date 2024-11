Cinque milioni di euro per lo sport 

Una pioggia di soldi per la riqualificazione degli impianti sportivi di Carbonia, Iglesias e Portoscuso. Arrivano dalla Regione e permetteranno di realizzare lavori attesi da anni-

Iglesias

A Iglesias la fetta più grande: oltre 2 milioni e mezzo di euro per due progetti presentati dal Comune e per uno dalla Provincia.Nello specifico gli impianti interessati sono il “Pallone” di via Pacinotti nel rione di Serra Perdosa, il campo di baseball in località Cavalier San Filippo e il polifunzionale in località Ceramica. Per il primo il Comune ha ottenuto il contributo di 1 milione di euro: «Utile al rifacimento della pavimentazione, dei servizi igienici, alla realizzazione di un impianto di aerazione e di efficientamento energetico. - spiega l’assessore alla Sport Vito Spiga - Inoltre è prevista la riqualificazione dell’area esterna, con la nascita di due nuovi impianti, uno polivalente per il basket, la pallavolo ed il tennis ed un altro per il calcetto».Per il campo da baseball saranno 500 mila i contributi che consentiranno la risistemazione delle tribune, del campo da gioco in erba, degli spogliatoi e degli edifici.Un milione (più un cofinanziamento da parte della Provincia pari a 350 mila euro), sarà destinato al polifunzionale di Ceramica. Gli interventi permetteranno la realizzazione della nuova pista d’atletica che abbraccia il campo da gioco recentemente intitolato a Gigi Riva e la risistemazione dei campi da tennis. Nel progetto anche un campo da padel. «Un elemento non trascurabile riguarda l’ottenimento, da parte del Comune, dei contributi senza alcun tipo di cofinanziamento che incida nelle casse dell’amministrazione. - osserva Spiga - La stessa Provincia, grazie all’interessamento da parte del nuovo amministratore Sergio Murgia, è riuscita a partecipare al bando e ad ottenere il finanziamento».

Carbonia

Dalla Regione piovono soldi, per l’esattezza un milione e mezzo di euro, anche per potenziare o riqualificare alcuni impianti sportivi di Carbonia. I lavori riguardano la balaustra del pattinodromo, la pista di atletica dell’impianto Dettori che da molti anni è in pessime condizioni. Infine il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici che riceverà un intervento di potenziamento energetico tale da produrre benefici anche agli altri impianti del compendio sportivo di via Balilla, e un intervento nel settore spogliatoi che permetterà di ospitare più di tre club in caso di eventi di spessore. Alcune scelte hanno destato malumori ma gli uffici hanno dato priorità ai progetti esecutivi che, difatti, sono stati premiati dalla Regione. Gli assessori ai Lavori pubblici Manolo Mureddu e allo Sport Giorgia Meli rimarcano, in modo congiunto, i motivi della soddisfazione: «Gli uffici tecnici hanno portato avanti con tempestività le linee dell’indirizzo politico anche in sinergia con le commissioni consiliari che hanno valutato la progettazione». Ma una buona notizia arriva anche dallo stadio Zoboli: l’impresa che ha vinto l’appalto per la sistemazione (copertura, spogliatoi) ha preso possesso del cantiere in attesa dell’arrivo dei materiali. Si inizierà con la copertura della tribuna: «Lavori compatibili – afferma l’assessore Mureddu – con gli allenamenti e le gare».

Sant’Antioco

Un milione di euro per gli impianti sportivi se li è aggiudicati, infine, il Comune di Sant’Antioco che aggiunge altri 240 mila euro e porta a compimento l’ammodernamento del campo sportivo. In particolare l’intervento prevede la messa in sicurezza della tribuna che sarà completamente coperta. Inoltre il progetto prevede un intervento sugli spogliatoi, sui bagni e la nascita di nuove aree giochi, all’interno degli spazi dedicati al pubblico e un impianto fotovoltaico per alimentare la struttura. Rientra anche il rifacimento delle coperture dei bagni e degli spogliatoi dei campi da tennis e calcetto. (ad.s.-a. s--s. g.)

