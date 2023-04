Cinque mesi di chiusura per un muro  

Cinque mesi dopo, via Porcell sta per tornare fruibile alle auto e ai mezzi pubblici. Il rischio crollo del muro che creava pericolo non c’è più: gli ultimi rilievi tecnici, infatti, hanno convinto l’università (proprietaria di quel muro) a togliere il veto sul passaggio dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate e adesso il Comune si mette in moto per riaprire la strada. «La settimana dopo Pasqua», quella che parte il 17, per intendersi, «cominceremo con le ordinanze, quindi tracceremo la segnaletica e riapriremo via Porcell, ripristinando la vecchia viabilità», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Che aggiunge: «La riapertura è legata alla fine dei lavori in via Giussani», dove si sta completando la sostituzione della condotta idrica, e questo spiega perché via Porcell non può essere “liberata” immediatamente, «perché solo riaprendo entrambe le strade si può ripristinare la viabilità senza conseguenze per il traffico», aggiunge. L’ok dell’ateneo è arrivato ieri a fine mattinata: «Ora che il muro e il ficus sono al sicuro, l’università ha trasmesso agli uffici comunali la documentazione necessaria alla riapertura della strada», fanno sapere.

La vicenda

La chiusura di via Porcell era stata decisa alla fine di novembre dello scorso anno (proprio su richiesta dell’università) dopo la scoperta di un muro pericolante, lesionato dalla spinta delle radici di un gigantesco e secolare ficus, davanti all’edificio dove ha sede il dipartimento di Sanità pubblica-Scienze biomediche dell’ateneo. Da quel momento sono passati cinque mesi: quasi 150 giorni di rilievi, studi, ipotesi (come quella di costruire una struttura di contenimento di calcestruzzo attorno al muro) ma soprattutto ritardi, durante i quali alla fine è stata effettuata (solo) la potatura del ficus (lo scorso febbraio) che ha “alleggerito” la chioma del grande albero e che adesso, dopo gli ultimi rilievi, ha convinto l’università a dichiarare finito il rischio crollo di quel muro. «Con l’università ci sono state continue interlocuzioni per trovare a una soluzione che adesso è in arrivo», afferma l’assessore Mereu. «L’ateneo si è assunto la responsabilità sulla sicurezza della strada e noi adesso potremo finalmente riaprila». Una buona notizia, particolarmente attesa dai cagliaritani: via Porcell, infatti, è strategica per la viabilità perché collega Stampace a Castello. Ma non solo: con l’apertura dei grandi cantieri, (via Roma e a breve viale Trieste, insieme a viale Buoncammino) la sua chiusura ha creato un ulteriore e inevitabile “tappo” alla circolazione. Per qualche settimana, probabilmente due, le auto e i mezzi pubblici diretti verso Castello dovranno ancora salire da via Anfiteatro, mentre quelli diretti in piazza Yenne continueranno a scendere da via Fiume per continuare il percorso dentro Castello e uscire in via Cammino Nuovo. «Appena saremo pronti con le ordinanze, daremo ampia comunicazione alla cittadinanza sulla riapertura di via Porcell con la nuova viabilità», spiega Mereu.

L’ateneo

L’università fa sapere che «il ficus secolare di via Porcell che negli anni ha creato una progressiva spinta facendo inclinare il muro su cui poggia resterà al suo posto. L’ateneo ha messo in campo tutte le azioni necessarie a rimuovere la fonte di pericolo con un intervento puntuale che ha salvaguardato l’alberatura e permesso di ridurre il carico sul muro di cinta. Ora che il muro e il ficus sono entrambi al sicuro, sono stati trasmessi anche gli ultimi aggiornamenti documentali e sono in corso le interlocuzioni col Comune in modo che la viabilità di via Porcell sia ripristinata al traffico veicolare al più presto».