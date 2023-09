«Cinque mesi con i lampioni spenti» 

«Cinque mesi passati ad inoltrare segnalazioni e protocolli, ma a nulla è servito, continuiamo a rimanere al buio. Nessuno risponde e tanto meno si applica per risolvere un problema che mette a rischio l’incolumità degli abitanti».

Preoccupati

C’è preoccupazione fra i residenti dell’area che ospita il compendio delle ex Casermette: dallo scorso aprile l’illuminazione pubblica della piazza Nostra Signora di Valverde e di via Fra Nicola da Gesturi (che separa il compendio dall’ingresso del cimitero e della chiesa) è priva d’illuminazione pubblica. «Benché sia stato fatto presente più volte all’amministrazione comunale attraverso i canali ufficiali, il problema non è stato risolto. - dichiara un residente del compendio, Matteo Medda - Si tratta di un’area molto trafficata, dove le auto sfrecciano dalla rotonda e si ritrovano a ridosso delle strisce pedonali. Al buio e senza le adeguate segnalazioni si rischia davvero d’essere travolti. Qualche giorno addietro mia figlia ha rischiato grosso. È il momento che qualcuno prenda in mano la situazione prima che accada qualcosa di grave».

La paura

Non solo i disagi legati alla mancanza d’illuminazione, ma anche e soprattutto la sicurezza pubblica risulta essere costantemente a rischio: «Perché il passaggio pedonale presente in via Fra Nicola da Gesturi è già di per sé pericoloso durante l’orario diurno per via della sua scarsa visibilità. - racconta Lara Fenu, presidente del comitato “Ex Casermette” - La mancanza d’illuminazione aggrava il rischio. Proprio l’altro ieri durante le prime ore del mattino ho corso il rischio d’essere travolta da un veicolo sbucato all’improvviso da via dei Cappuccini. La nostra non è una zona così tranquilla da potersi permettere di avere le strade e i parcheggi al buio. Come al solito siamo sempre ignorati da qualsiasi tipo d’intervento atto alla riqualificazione>. Fenu spiega come il compendio continui a rimanere un’area degradata, dove in diverse strade non sia ancora arrivato l’asfalto e alle prime piogge molte abitazioni si ritrovano fra fiumi di fango. La criticità dovuta al malfunzionamento dell’illuminazione pare però non sia una prerogativa della zona sopraccitata; anche nell’area limitrofa alla via Macchiavelli l’illuminazione risulta essere assente da mesi e così pure in altre aree del rione di Serra Perdosa. Anche in zona Rosa del Marganai molto spesso i lampioni sono spenti. - precisa Rita Melis, residente - Occorre considerare che i servizi di trasporto pubblico non viaggiano durante le ore notturne e molti dei giovani sprovvisti di mezzi sono costretti a percorrere a piedi via Borsellino, una tragitto trafficato, estremamente insidioso se privo d’illuminazione. Eppure si tratta di problematiche che dovrebbero rientrare nell’ordinaria amministrazione di un governo cittadino» .

