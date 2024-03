Cinque licenze per il servizio taxi 

Cinque licenze da mettere a bando per il servizio Taxi a Carloforte: il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento che disciplinerà il futuro servizio di trasporto. Prima di portare il nuovo regolamento all’attenzione del Consiglio, è stato necessario ottenere il parere favorevole dell’Autorità Regolatrice dei Trasporti.

«Il nuovo regolamento individua la possibilità di bandire cinque licenze per taxi a Carloforte - ha detto in Consiglio il sindaco Stefano Rombi - la licenza non è cumulabile con quelle del noleggio con conducente. Il regolamento, per così dice la normativa nazionale, stabilisce che le licenze saranno assegnate attraverso un bando di concorso per titoli ed esami. Gli esami verteranno, tra le altre cose, sulla conoscenza della toponomastica locale, tecniche di primo soccorso, darà maggior punteggio la conoscenza di una seconda lingua». La graduatoria che scaturirà dal concorso durerà tre anni. «È un servizio di cui si sente il bisogno, molti turisti lo richiedono nel periodo estivo - ha detto la consigliere Simona Sartirana - speriamo questa previsione del regolamento sia di ispirazione per i giovani che potrebbero crearsi un’opportunità».

