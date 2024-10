Cinque licenze a disposizione per i futuri tassisti 

A Carloforte via libera al bando per l’assegnazione delle 5 licenze di taxi messe in palio dall’amministrazione comunale.

Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni nel portale inpa.gov e, dalla pubblicazione, ci saranno venti giorni di tempo per presentare la domanda. Gli aspiranti tassisti dovranno affrontare una prova scritta con domande sulla normativa di settore e la toponomastica locale e i luoghi di maggiore interesse turistico, la conoscenza di base delle applicazioni informatiche e delle tecniche di primo soccorso. Tra le domande per gli aspiranti concessionari della licenza ci saranno anche quesiti di lingua inglese e sul regolamento “Servizio taxi” del Comune di Carloforte. A valutare la prova d’esame sarà una commissione di esperti che dovrà tenere conto anche dei titoli posseduti. Tra i titoli preferenziali c’è, ad esempio, la disponibilità di i veicoli ecocompatibili o attrezzati per il trasporto agevole di persone con handicap, o ancora la conoscenza di un’altra lingua, oltre l’inglese, tra francese, spagnolo e tedesco. Al termine della prova d’esame e dopo aver valutato i diversi titoli, la commissione formulerà la graduatori dei concessionari delle licenze che resterà in vigore due anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA