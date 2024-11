«Cinque incendi di auto in un mese, il Comune affronti il problema» 

Cinque auto a fuoco in circa un mese a Portoscuso, una serie di eventi a ripetizione che iniziano a preoccupare la comunità.

«Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di farsi carico del problema, sollecitando le istituzioni preposte, se necessario segnalare anche alla Prefettura, anche verificando se ci sono delle problematiche - dice dalla minoranza consiliare Rossano Loddo - cinque episodi in circa un mese non sono pochi in una realtà come Portoscuso». Il sindaco Ignazio Atzori non minimizza l’accaduto. «Questi episodi non possono lasciarci indifferenti - dice - e non possono avere giustificazione alcuna. Chiederemo un incontro alle forze dell’ordine per capire se ci sono sviluppi». Per trovare altre fiamme nella notte a Portoscuso bisogna tornare indietro allo scorso aprile quando nella centrale piazza Vespucci, furono bruciate 4 automobili e furono danneggiate anche due moto, un’altra auto e la facciata dell’hotel vicino. «Non c’è un’emergenza sicurezza, quello che è successo qui succede ovunque - dice don Antonio Mura, parroco e responsabile della Pastorale sociale - credo che alcune grandi problematiche, anche di disagio sociale, le si possa affrontare in modo unitario nel territorio».

