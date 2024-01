Cinque immobili da recuperare, stanziati 700 mila euro 

Un patrimonio da salvare dalla fatiscenza. È quello immobiliare del Comune che comincia a recuperarne una parte sfruttando uno stanziamento della Regione risalente al 2019. Al cui interno era appunto previsto l'intervento di "Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune". Quasi 700mila euro i fondi regionali messi a correre da destinare su cinque immobili inclusi nel perimetro del centro storico. Si parla di strade nevralgiche come quelle di via Angioy, via Sant'Anna e via delle Conce.

L'iter per la riqualificazione delle case procede dai passaggi fondamentali, alcuni già espletati, come il conferimento dell'incarico a un architetto per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva-esecutiva oltre a quello della direzione lavori. A luglio 2023 si imprime un'accelerazione al programma con la Conferenza dei servizi, stadio decisorio che ha accolto le criticità espresse dal settore per la Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Sviluppo Turistico. Una volta risolte, e rivisto il progetto definitivo-esecutivo, si procede ora con uno dei punti intermedi più complessi: trovare le società che si candidino per i lavori. Da qui la manifestazione di interesse per gli operatori economici che, ci si augura, arrivino.

