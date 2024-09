Cinque gruppi di architetti analizzano i territori della pesca 

Il museo del Mare di Marceddì ha ospitato la Scuola estiva internazionale di progettazione architettonica e paesaggistica “Costa produttiva Lab”. «L’attività – spiega il sindaco, Sandro Pili - svolta sotto la responsabilità scientifica di Giovanni Battista Cocco e il coordinamento di Andrea Cadelano, ha visto il coinvolgimento dei dipartimenti di Architettura delle Università di Chieti-Pescara e Genova. Cinque gruppi provenienti dalle scuole di architettura che, durante la settimana di attività, hanno proposto scenari per nuove reti ecologiche, produttive e culturali rivolte ai territori della pesca».

Il laboratorio, finanziato dalla Regione, è stato l’occasione per una riflessione progettuale sul complesso sistema territoriale e produttivo nel quale la borgata marina si inserisce. L’assessora comunale alla Pesca, Maura Mura, sottolinea invece come «è stata l’occasione per richiamare alcune criticità della borgata e approfondire temi di particolare interesse, legati alla geomorfologia. La scuola estiva ha accolto numerosi seminari sui temi della modificazione dei paesaggi costieri».

Gli esiti del laboratorio saranno oggetto di una pubblicazione che riporterà i possibili percorsi del progetto di riqualificazione della borgata, utili per promuovere iniziative di trasformazione e riuso degli spazi per la produzione ittica. ( s. c. )

