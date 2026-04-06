Cinque giorni per ritrovare il vero Cagliari 

Tutti dentro. Da ieri sera è iniziato il ritiro al Crai Sport Center di Assemini dove il Cagliari resterà sino alla gara di sabato pomeriggio alla Domus con la Cremonese, scontro diretto all’ultimo sangue. E se nella settimana post Pisa erano stati gli stessi giocatori a chiedere di anticipare di ventiquattr’ore il raduno in vista della partita col Napoli, stavolta la decisione è arrivata dall’alto, immediatamente dopo la sconfitta con il Sassuolo, quando la squadra era già sul volo di rientro dalla trasferta di Reggio Emilia. Una scelta indubbiamente forte, considerato che la “clausura” durerà cinque giorni, per contenere l’emorragia, ricompattare il gruppo e caricarlo al massimo in vista di una sfida che potrebbe valere un campionato.

Il faccia a faccia

Nemmeno la Pasqua è riuscita ad addolcire l’umore dei rossoblù, che si sono ritrovati nel pomeriggio - dopo un giorno e mezzo di riposo, dunque - per riprendere la preparazione sotto un sole caloroso, almeno quello. C’è stato un lungo confronto tra il tecnico Pisacane e il gruppo prima di scendere in campo per fare subito sul serio. E di confronti, c’è da scommetterci, ce ne saranno diversi nel corso del ritiro, tra un allenamento e altro, con la vecchia guardia in prima linea e pronta a scuotere i più giovani e inesperti.

La scossa

Già oggi la preparazione entrerà nel vivo. Sotto i riflettori Belotti, che dopo aver riassaporato dalla panchina il clima partita al Mapei Stadium, inizierà ora ad aumentare i carichi di lavoro con i compagni nella speranza di giocare almeno qualche minuto sabato contro la Cremonese, sette mesi dopo la rottura del crociato. Intanto, Pisacane ha ritrovato Borrelli che, dopo aver rotto il ghiaccio nei venti minuti finali della gara con il Sassuolo, punta ora a una maglia da titolare. E considerato il periodo di appannamento di Kiliçsoy, ci sono buone probabilità che questo avvenga. Per dare più peso all’attacco, ma anche per dare una scossa visto che il Cagliari ha segnato solo quattro gol nelle ultime otto gare. Così come potrebbe darla alla difesa Dossena che, a sua volta, rientra dalla squalifica.

Dalla panchina

Dalla panchina potrebbe arrivare poi la vecchia-nuova linfa per rigenerare la manovra nello scontro diretto con la Cremonese, e in generale in questo rush finale che si preannuncia incandescente. A cominciare da Zappa che ha raccolto giusto le briciole nelle ultime undici partite dopo essere stato imprescindibile per buona parte del campionato. In rampa di rilancio anche Mazzitelli, che si è ormai lasciato alle spalle l’infortunio e scalpita, manco a dirlo, non avendo giocato nemmeno mezzo minuto contro il Sassuolo. Sotto osservazione il capitano Pavoletti, alle prese col fastidio al solito ginocchio e non convocato per la trasferta pre pasquale. Ieri si è limitato a un lavoro personalizzato, spera comunque di esserci sabato. Sicuramente out, invece, Felici e Idrissi.

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