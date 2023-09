Cinque giorni di riti e musica per la festa di Santa Maria  

Cinque giorni di celebrazioni per Santa Maria, la festa più sentita del paese. Il via domani con la messa (ore 18) e, subito dopo, la processione per le strade del paese sino alla chiesetta campestre. Il simulacro sarà accompagnato dal giogo di buoi, dal suono delle launeddas e dell’organetto e dai gruppi folk di Villasimius e Castiadas. Alle 21.30 nella piazza di fronte alla parrocchia di San Raffaele Arcangelo gara poetica con gli improvvisatori. La processione di rientro - dalla chiesetta di Santa Maria alla parrocchia - è in programma venerdì.

Oltre al giogo di buoi e ai suonatori ci saranno i cavalieri di Villasimius, Castiadas, Maracalagonis, Sinnai e San Vito, la banda musicale Giuseppe Verdi di Muravera e, in più, i gruppi folk di Assemini, Escalaplano, Laconi, Monastir e Sedilo. Gruppi che si esibiranno in piazza Margherita Hack dalle 21.30. Il 9 settembre, sempre in piazza Hack, concerto dei Collage. Domenica commedia sarda a cura del gruppo Sacro Cuore di Quartu e lunedì esibizione dei cantadores di Villasimius. La festa richiama ogni anno centinaia di turisti. Numerosi, fra gli altri, gli stranieri che hanno scelto una vacanza a Villasimius in questo periodo anche per poter partecipare alla festa di Santa Maria. (g. a.)

