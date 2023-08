Cinque giorni di riti e musica per festeggiare sant’Ignazio 

A Villacidro si avvicinano i festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant'Ignazio da Laconi, previsti da giovedì 24 a lunedì 28 agosto nella omonima chiesetta in località Cannamenda, nella zona industriale del paese.

Dal giovedì al lunedì la messa nella chiesa di Sant'Ignazio si terrà ogni sera alle 19. La processione con il simulacro del santo sardo verso la chiesetta si terrà sabato 26 dalle 18,15 con il tradizionale corteo di fedeli che dalla parrocchia Madonna del Rosario passa attraverso via Ciusa, via Repubblica, via Nazionale e infine per tutta la via San Gavino fino ad arrivare alla chiesa per la messa, intorno alle 20,30.

Quest'anno ricorre il trentennale dalla consacrazione e benedizione della chiesa di Sant'Ignazio di Villacidro, inaugurata il 29 agosto 1993 per dare ai lavoratori della zona industriale un punto di preghiera.

Il fine settimana di Sant'Ignazio scandisce la fine dell'estate e ogni anno chiude il periodo delle feste religiose estive a Villacidro, dopo le celebrazioni di Sant'Isidoro, San Pietro, della Madonna del Carmine e di San Sisinnio. Come ogni anno ai riti religiosi si uniscono i festeggiamenti civili: si parte sabato alle 22 con l'intrattenimento musicale di dj Stiff e dj Less; domenica sera salirà sul palco “La combriccola del Blasco” cover band di Vasco Rossi e lunedì, sempre alle 22, la compagnia teatrale Caputerra chiuderà la festa presentando ai villacidresi “Braxia”, commedia campidanese in tre atti scritta da Franco Bayre.

