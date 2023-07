Cinque giorni di festa per Sant’Ignazio da Loyola 

Cinque giorni di riti religiosi, ma anche un ricco programma di eventi musicali e di cabaret. Sono i contenuti della festa di Sant'Ignazio di Loyola, patrono di Musei, organizzata dal comitato promotore, in stretta collaborazione con l'omonima parrocchia e il patrocinio dell'amministrazione comunale. Oggi , alle 18.30 sarà celebrata la messa. Dalle 22 nel parco Etfas, il cabarettista Marco Piccu. Domani, alle 18,30 è in programma la messa celebrata da don Giulio Demontis. Dalle 22 musica con "Marta e il suo gruppo". Lunedì, alle 19, la messa e la processione, poi la cascata pirotecnica, la benedizione di pane, cavalieri e traccas. Alle 22 i “Ballus del Pratza" . Il primo agosto la Last dance power, il 2 il karaoke. (p. cab.)

RIPRODUZIONE RISERVATA