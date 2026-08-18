Cinque giorni di festa per San Giuseppe Calasanzio 

Comincia venerdì la 277esima edizione della festa di San Giuseppe Calasanzio a Isili. Cinque giorni di iniziative organizzate dal Comitato in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Già domenica scorsa si è tenuta la prima celebrazione della novena in onore del santo: in programma nella chiesetta omonima ogni sera, sfocerà lunedì nella messa delle 18 presieduta da padre Guglielmo Bottero e nella processione che porterà il simulacro da San Giuseppe alla chiesa parrocchiale San Saturnino. Martedì alle 18 qui sarà celebrata la messa dal parroco don Stephen (col panegirico di padre Guglielmo), animata dal coro parrocchiale e seguita dalla processione in paese assieme al Coro Tasis e ai gruppi folkloristici.

I festeggiamenti civili cominciano venerdì alle 17 con l’animazione per i bambini al parco, poi alle 22 il Canto in Re e a seguire il dj set. Sabato alle 22 al Parco Asusa lo spettacolo Best 90-2000 show, poi il dj. Domenica l’animazione per bambini in piazza San Giuseppe a partire dalle 17, mentre alle 22 nel Parco di Asusa tributo a Vasco Rossi seguito dal dj set. Lunedì alle 22 nel parco di Asusa lo spettacolo musicale con Mad Mad e poi ancora il dj set. I festeggiamenti si concluderanno martedì col concerto di Maria Luisa Congiu alle 22 nella piazza del parco seguito dal dj set e dall’estrazione dei biglietti della lotteria.

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